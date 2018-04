L'interview de Macron? «Un match de boxe»

«Match de boxe», «corps à corps»: Le président Emmanuel Macron a su «encaisser» et «répondre», lors d'une interview télévisée dimanche «d'une intensité rare», estime lundi la presse française qui se demande cependant si le chef de l’État a convaincu les Français. «Macron encaisse et castagne» titre en pages intérieures Le Parisien qui a trouvé l'interview «parfois brutale» et qui n'est pas certain que «le téléspectateur s'y retrouve.»

Pour Libération, «Macron s'est présenté sur le ring» pour une interview présidentielle «d'une intensité rare», un débat «corps à corps». Le Figaro a vu un «débat virant souvent au pugilat verbale et une fonction présidentielle malmenée par deux journalistes très agressifs.»

Emmanuel Macron a été interrogé plus de deux heures, dimanche soir, sur BFMTV, RMC et Mediapart, près d'un an après son accession à la présidence de la République par les journalistes Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel.

La colère des opposants de la Zad «pas légitime»

«Nous avons réussi l'opération sur le plan militaire» en Syrie, a-t-il notamment déclaré au lendemain des frappes menées par la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne contre des sites de production d'armes chimiques du régime de Bachar al-Assad.

Parmi les autres sujets abordés, le président a assuré que l'État reprendrait une partie de la dette de la SNCF tout en promettant qu'il irait au bout de la réforme. Aucune économie ne doit être réalisé sur l'hôpital durant son quinquennat, a-t-il aussi garanti.

Il a également estimé que La «colère» des opposants à l'évacuation de la Zad de Notre-Dame-des-Landes n'est «pas légitime, et n'a rien à voir avec celle des cheminots».

Une deuxième journée de solidarité?

Le président français a par ailleurs promis qu'il n'y aurait «pas de création d'un nouvel impôt local, ni d'un impôt national, il n'y aura pas d'augmentation de la pression» fiscale. Interrogé sur la fraude fiscale, Emmanuel Macron a indiqué qu'il entendait être «intraitable» et prônait la «punition fiscale».

Enfin une nouvelle journée de solidarité pourrait voit le jour. Cette deuxième journée travaillée non-payée financerait la dépendance. Il s'agit là d'une «piste intéressante» pour Emmanuel Macron.

(L'essentiel/afp)