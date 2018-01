Aznavour propose un «tri» des migrants: malaise

Invité de Laurent Delahousse dans l'émission «20h30 le dimanche» sur France 2, Charles Aznavour faisait la promotion de sa nouvelle tournée. Sur le plateau se trouvait également la pianiste d'origine géorgienne Khatia Buniatishvili. «Quand on voit cette histoire, ce parcours, cette double culture, est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez que la France est trop timide vis-à-vis des migrants?», a demandé le journaliste, au chanteur de 93 ans.

«Il y a peut-être des génies parmi ces gens et en tout cas il y a des gens utiles, c'est sûr. Et c'est vrai aussi qu'on ne peut pas avoir tout le monde chez soi, ce ne serait pas facile et ce ne serait pas normal. Mais on pourrait faire un tri intéressant. On pourrait avoir des gens très intéressants qui passent», a estimé Aznavour. Les propos du chanteur originaire d'Arménie ont jeté un froid parmi les téléspectateurs et les internautes, note 20minutes.fr.

#20h30ledimanche #Aznavour exilé fiscal propose un "tri" des migrants pour ne pas passer à côté de "génies"!Ou quand la vieillesse est un naufrage ! pic.twitter.com/nu4ltuYAMK— Jaja (@raslebol1959) 8 janvier 2018

Sur la question des migrants #Aznavour dit qu'il serait bien de « trier les gens » c'est inhumain de dire de tel chose. ???? #Aznavour— Guillaume Réunyon (@GS_974) 7 janvier 2018

Des propos horribles concernant le « tri » à faire entre les migrants dans la bouche de Charles Aznavour au 20h de France 2.#aznavour#delahousse— Bruno Le Nédic (@bernobegles) 7 janvier 2018

Ignoble cette notion de tri avec tout ce que ça sous-entend...! Vraiment choquée ! ???????? #CharlesAznavour #inhumain #dégoût https://t.co/BZWiBJN0WP— Nad Arts-Culture (@lafete33) 8 janvier 2018

Par contre, je ne m'attendais vraiment pas à ce que Charles #Aznavour qui se qualifie lui-même comme fils d'immigré ayant "2 cultures et demi" soit pour le tri des migrants... #Malaise #20h30ledimanche— Nadia Sorelli (@NadiaSorelli) 7 janvier 2018

