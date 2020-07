Le bénévole du diocèse présenté au juge

L’homme interpellé après l’incendie dans la cathédrale de Nantes le 18 juillet a de nouveau été placé en garde à vue puis présenté samedi au parquet qui a requis son placement en détention. La piste criminelle est désormais privilégiée. «Les premiers résultats communiqués par le laboratoire central de la Préfecture de police de Paris amènent à privilégier la piste criminelle», a déclaré le procureur de la République de Nantes Pierre Sennès.

L’homme, un bénévole du diocèse âgé de 39 ans, avait été interpellé dans la foulée de l’incendie, et remis en liberté le lendemain sans poursuite, dans le cadre de l’enquête ouverte pour «incendie volontaire» par le parquet.

L’origine du sinistre reste une énigme: aucune trace d’effraction au niveau des accès extérieurs n’a été constatée et trois points de feu distincts ont été repérés à l’intérieur de la cathédrale. L’incendie, survenu un peu plus d’un an après celui de Notre-Dame de Paris, a principalement touché le grand orgue de cette cathédrale gothique, dont l’édification s’est étendue du XVe au XIXe siècles.

(L'essentiel/afp)