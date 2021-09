Toulouse commémore l’explosion d'AZF

Un «parcours mémoriel» officiel inauguré mais des positions irréconciliables entre associations de victimes: 20 ans plus tard, Toulouse commémore mardi l’explosion meurtrière de l’usine AZF qui a traumatisé la Ville rose avec, une fois de plus, des hommages en ordre dispersé. Elus territoriaux, représentants de l’Etat et certaines associations de victimes, dont les anciens salariés d’AZF, se réuniront vers 10 heures sur le site de l’ex-usine chimique entièrement détruite lors de la plus grande catastrophe industrielle française depuis 1945.

C’est avec une émotion intacte que #Toulouse commémore l’explosion de l’usine #AZF qui, le 21 septembre 2001 à 10:17, provoquait la mort de 31 personnes, en blessait plus de 2500 autres et faisait des dégâts matériels considérables https://t.co/p4UfIousLk pic.twitter.com/y0Itd3Oh99 — Mairie de Toulouse (@Toulouse) September 20, 2021

Comme tous les ans le 21 septembre, les sirènes retentiront à 10h17, heure de l’explosion, puis les noms des 31 personnes décédées seront égrenés avant le dépôt de gerbes et une minute de silence. Le maire LR de Toulouse Jean-Luc Moudenc dévoilera ensuite un parcours mémoriel, autour d’un mémorial déjà existant qui est l’œuvre de l’artiste Gilles Conan. Il sera composé de neuf panneaux retraçant l’histoire de l’usine, son passé industriel, la catastrophe elle-même, puis l’après-catastrophe avec les procès et le renouveau du site, explique la mairie.

Une volonté affichée de raviver ce lieu de mémoire peu connu des Toulousains et dont l’accès depuis la route était jusqu’alors mal signalé. Un peu plus tôt, vers 9h30, une autre commémoration se tiendra à deux kilomètres de là, au rond-point dit du 21-septembre, à laquelle participent notamment l’association des Sinistrés du 21 septembre et l’association «Plus jamais ça». Celles-ci boycottent la cérémonie officielle, n’étant pas satisfaites du résultat final du parcours mémoriel. Elles refusent aussi catégoriquement de figurer aux côtés des représentants de Total qu’elles ont toujours tenu pour responsable, et des anciens salariés de l’usine.

(L'essentiel/afp)