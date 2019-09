Un avion de chasse belge s'écrase en France

Un avion militaire belge de type F-16 s'est écrasé jeudi matin, dans le Morbihan, sans faire de victimes, a annoncé la préfecture, dans un communiqué.

«Cet avion avait décollé de Florennes (Belgique) et se rendait à la base aéronautique navale de Lann-Bihoué», a précisé la préfecture. «Le pilote et son copilote ont pu s’éjecter avant le crash. Ils ont été tous les deux localisés et sont en vie», a-t-elle ajouté.

(L'essentiel/afp)