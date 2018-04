Une barre se brise: grosse frayeur à la Foire du Trône

«J’ai cru mourir. Je hurlais! Ne lâche pas!», Neda a cru voir sa dernière heure arriver jeudi dernier quand elle a été catapultée à 45 m du sol, à 120 km/h dans «La Boule», à la Foire du Trône. L’étudiante de 19 ans, visiblement pas très chaude à l’idée de monter dans le manège à sensations avec un ami, a vu une des barres de protection se briser alors qu’elle était dans les airs.

Lorsqu’elle redescend au sol, elle interroge le forain qui lui rétorque: «Ah! Vous avez eu de la chance!», avant de remettre ladite barre et de faire remonter une autre femme à la place de Neda! «C’est une barre de confort qui maintient les mains. Ce n’est pas obligatoire pour faire fonctionner la machine», explique le gérant à l’étudiante, sous le choc.

«On a vu débarquer six forains, format Hulk»

Comme c’est souvent le cas, Neda et son ami achètent les images de leur «exploit», en souvenir. Tout aurait pu s’arrêter là, raconte le Parisien qui dévoile l’affaire. Sauf qu’un des forains les rattrape quelques instants plus tard pour leur dire qu’il s’était soi-disant trompé de clé USB. Les jeunes gens refusent de rendre les images.

«Là, on a vu débarquer six forains, format Hulk. Ils nous ont encerclés. "Ne fais pas d’histoire!" Nous n’étions pas en position de négocier! On a dû échanger les clés USB», rapportent les jeunes, qui, sortaient de la fac et qui, malins, avaient déjà copié le film sur un ordinateur, au cas où… Ils sont alors allés voir les policiers de la Foire du Trône, ont constaté que la nouvelle clé USB était vierge. Les fonctionnaires ont visionné les vraies images, appelé le parquet de Paris qui a ordonné la fermeture du manège pendant 24 heures, le temps qu’un expert indépendant passe pour vérifier la sécurité des installations. L'attraction a pu rouvrir ses portes.

Ce n'est pas la première fois qu'une attraction de la Foire du Trône fait parler d'elle. L'année dernière, une jeune femme avait frôlé la mort après s'être retrouvée juste pendue par les pieds dans l'attraction «Adrénaline», qui avait été démontée dans la foulée. Quelques jours plus tard, une adolescente tombait à plusieurs reprises dans le manège «Tagada», sans que les forains n'arrêtent l'attraction.

(mc/L'essentiel)