Le Rassemblement national condamné

La justice française a condamné l'ex-Front National (extrême droite) à une amende de 18 750 euros pour «recel d'abus de biens sociaux». L'affaire remonte à la campagne des élections législatives de 2012.

Le tribunal correctionnel de Paris a en revanche relaxé le parti de la principale accusation dans ce dossier, celle d'avoir élaboré une escroquerie portant sur la surfacturation des kits de campagne de ses candidats, remboursés par l'État. Les soupçons portaient sur l'existence d'un système mis en place lors des scrutins de 2012 pour, au moyen d'un montage financier complexe, capter de l'argent public en profitant des remboursements de l'État sur les frais de campagne.

L'État réclamait 11,6 millions d'euros de dommages et intérêts. Le parquet avait pour sa part requis 500 000 euros d'amende contre le parti d'extrême-droite, devenu depuis Rassemblement national. Les juges n'ont retenu la culpabilité du parti que pour avoir profité d'avantages indus auprès de la société de communication Riwal, notamment un crédit sans intérêt de plusieurs millions d'euros pendant trois ans et l'emploi fictif de deux élus actuels, Nicolas Bay et David Rachline.

Les magistrates estiment ne pas avoir trouvé de «manœuvres frauduleuses» ni de preuves de surfacturations derrière la fourniture obligatoire et uniforme de kits de campagne – tracts, affiches, sites internet... – aux candidats du parti, pour un montant estimé en 2012 à 9 millions d'euros.

