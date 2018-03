Le cri du cœur de la mère de Maëlys sur Facebook

«Six mois mon poussin qu'il t'a ôté la vie. Pourquoi? Qu'est ce qu'il t'a fait ce monstre?» Jennifer, la maman de la petite Maëlys, a fait part de toute sa douleur sur Facebook, six mois après la disparition de sa fille. «Ta vie est gâchée à cause de ce psychopathe, tu n'auras jamais de petits copains, jamais d'enfants».

Dans la déchirante publication, la mère de la jeune victime parle également de Nordahl L., meurtrier présumé de Maëlys. «Je le hais ce monstre et j'espère qu'il va rester en prison à perpétuité. Qu'il ne fasse plus jamais souffrir personne», écrit-elle.

Et d'ajouter: «Mon ange tu étais, tu es et tu seras toujours dans mon cœur. L'amour que j'ai pour toi, il ne pourra jamais me l'enlever. Il paiera pour tout le mal qu'il a fait, je te le promets».

(L'essentiel/jz)