Lelandais a-​​t-​​il agressé et menacé une cousine?

"J’avais peur qu’il revienne pour me tuer." Une nouvelle victime présumée de Nordahl Lelandais témoigne en exclusivité pour BFMTV pic.twitter.com/MNZtlgHKqD — BFMTV (@BFMTV) 1 juillet 2019

Une petite cousine de Nordahl Lelandais, âgée de 16 ans, a porté plainte contre lui pour agression sexuelle et menaces de mort, a-t-on appris lundi, auprès de son avocate, confirmant des informations de BFMTV. Cette plainte a été déposée dans l'Est de la France, selon Me Caroline Rémond, sans préciser auprès de quel parquet. Une enquête a été ouverte, au terme de laquelle l'avocate souhaite que le dossier soit transféré à Grenoble, où sont instruites trois des quatre autres affaires reprochées à Lelandais.

Les faits dénoncés par l'adolescente remontent à mars 2017, c'est-à-dire un mois avant l'assassinat du caporal Arthur Noyer (en avril 2017 en Savoie) pour lequel Nordahl Lelandais est mis en examen. L'ancien maître-chien, âgé de 36 ans, est aussi mis en examen pour le meurtre de la petite Maëlys (fin août 2017 en Isère) et des agressions sexuelles commises sur deux petites cousines, quelques semaines auparavant, âgées de quatre et six ans au moment des faits.

La nouvelle victime présumée de Lelandais avait 14 ans en 2017. Dans une vidéo diffusée lundi par BFMTV - où elle apparaît dans l'ombre sans qu'on puisse la reconnaître, sa voix ayant été modifiée - elle raconte avoir subi, le jour de l'enterrement de son père, des attouchements de la part de son «grand cousin». Le mis en cause aurait ensuite menacé de la tuer si elle disait quelque chose. Deux ans plus tard, la jeune fille a porté plainte après s'être confiée à sa mère.

Nordahl Lelandais: pour l'avocate de la petite cousine, sa cliente s'est dit qu'"elle ne pouvait pas continuer à ne pas parler" pic.twitter.com/cRS7a2bm9v — BFMTV (@BFMTV) 1 juillet 2019

(L'essentiel/afp)