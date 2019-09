Il écoute «Le Zizi» et se fait passer à tabac

Un homme domicilié au Château-d'Olonne (Vendée) a passé un sale quart d'heure, le 24 août dernier. L'homme était tranquillement chez lui en train d'écouter du Pierre Perret, quand deux de ses voisins ont débarqué. Ivres, ils ont tabassé leur victime avant de s'enfuir en courant. L'homme s'est ensuite rendu de lui-même à l'hôpital avant de porter plainte, rapporte France Bleu.

Au tribunal, les deux agresseurs ont expliqué qu'ils avaient pris leur voisin pour un pédophile parce qu'il écoutait «très fort, la chanson «Vous saurez tout sur le zizi». «Il le met très fort et tout le monde l'entend dans l'immeuble», a justifié l'un des accusés. Or, la victime n'a jamais été mise en cause pour pédophilie. «Vous savez qu'écouter Pierre Perret ne fait pas de quelqu'un un pédophile», a répondu le président.

Les deux hommes de 33 et 46 ans ont été condamnés mercredi à respectivement cinq et six mois de prison ferme. Ils ont par ailleurs une obligation de soins et de travail, ainsi qu'une interdiction de séjour aux Sables-d'Olonne.

