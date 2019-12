Le voleur avait commencé à ouvrir les cadeaux

Drôle de réveillon vécu par une famille de Besançon, après l'alerte donnée par une connaissance de la famille, mardi soir. Un voleur qui venait de pénétrer à l'intérieur de leur maison a tenté de voler 14 cadeaux disposés sous le sapin! Comble du culot, le malfrat a en plus commencé à déballer... trois paquets, rapporte France Bleu.

Ivre au moment des faits, il a pu être interpelé avant de filer. En plus d'essayer de voler les cadeaux de Noël, il a également tenté de dérober un ordinateur, une Playstation et une autre console, ainsi qu'un baladeur et des pièces de collection. Sans oublier la bouteille de champagne!

Pour lui, Noël s'est terminé... en prison. L'homme est en effet un récidiviste. Son casier judiciaire fait mention de 22 infractions, dont 17 vols.

(th/L'essentiel)