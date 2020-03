Combien de temps va durer le confinement?

Le confinement pourrait être prolongé, a averti vendredi le gouvernement français, avant la réunion par Emmanuel Macron d'un conseil de défense au quatrième jour d'un confinement jugé insuffisamment respecté, et alors que certains secteurs sont encouragés à poursuivre leurs activités.

Il «est assez probable que nous soyons obligés de prolonger le confinement» au delà de deux semaines, a expliqué la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye sur BFMTV et RMC. Mais la mise en place d'un couvre feu n'est «pour l'instant pas envisagée», a-t-elle dit.

« Ça dépendra un peu de la courbe de l'épidémie »

Prolonger, pour combien de temps? «Ça dépendra un peu de la courbe de l'épidémie (...) mais on peut penser que ça va être plus que 15 jours, ça sera autour de six semaines, voire plus», a pronostiqué le docteur Yazdan Yazdanpanah, directeur de l'infectiologie à l'Inserm.

Il faudra attendre «entre deux et quatre semaines» pour en observer les effets sur la dynamique de l'épidémie, avait estimé jeudi la directrice générale de l'agence sanitaire Santé publique France, Geneviève Chêne.

