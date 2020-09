«Je serais peut-​​être en train de me faire lyncher»

L'accueil réservé à Jean-Marie Bigard n'était pas particulièrement chaleureux, ce samedi matin, place de la Bourse, d'où un des cortèges parisiens de gilets jaunes s'est constitué, pour le retour des contestataires éclipsés depuis quelques mois par la pandémie. Au contraire, l'humoriste a été largement conspué.

Arrivé peu après 10h, l’humoriste Jean-Marie Bigard a été fraîchement accueilli par des huées et des «Bigard collabo!». Ce soutien médiatique des «gilets jaunes» s’est désolidarisé cette semaine d’une des figures du mouvement, Jérôme Rodrigues, qui avait assimilé les policiers à «une bande de nazis».

Chahuté, insulté, Jean-Marie Bigard s’est réfugié un moment dans un restaurant de la place expliquant qu’il s’agissait d’une «mauvaise interprétation». «Pendant un moment, les gens ont cru que je les lâchais ce qui est faux, c’est tout», a-t-il expliqué à la presse.

Je viens de voir les propos qu'a tenu Jérome Rodriguez sur la police. Il m'est bien évidemment impossible de les cautionner.

Je me désolidarise donc de Jérome et je refuse de défiler à ses côtés samedi prochain, même si la cause me tenait à coeur. pic.twitter.com/C4wTxglbEO