Laeticia s'effondre sur la tombe de Johnny

Toujours dans la tourmente en France à cause de la guerre pour l'héritage de Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday a quitté Los Angeles pour Saint-Barthélémy lundi, pour les vacances scolaires de ses filles, Jade, 13 ans, et Joy, 11 ans.

Dès son arrivée, elle s'est rendue sur la tombe du rocker, au cimetière marin de Lorient. Accompagnée de ses fillettes, elle y a déposé des fleurs et un cœur taillé dans le corail. Avant de s'effondrer, comme on le découvre sur la série de photos publiées par «Voici». On y voit Laeticia Hallyday, accroupie, en pleurs, se prenant la tête dans les mains et réconfortée par son aînée.

Obligée de séjourner plusieurs mois sur sol américain pour ne pas perdre son statut de résidente, la veuve et unique héritière de Johnny Hallyday ne s'était plus rendue sur l'île des Antilles françaises où il a été inhumé depuis le 15 janvier.

PHOTOS Laeti­cia Hally­day de retour à Saint-Barth : le cadeau symbo­lique qu'elle a laissé sur la tombe de Johnny - Voici https://t.co/sx5PrfcDjKpic.twitter.com/ke0qNararr– Voici (@voici) 17 avril 2018

(L'essentiel)