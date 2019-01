Un Allemand roulait avec 51 kg de cocaïne

La cargaison, estimée à plus de deux millions d'euros, était dissimulée dans une cavité, entre la banquette arrière et le coffre du véhicule. Le conducteur, un Allemand d'origine indienne et âgé de 44 ans, a été intercepté par les douaniers à 5h30 le 21 janvier, selon le parquet, après avoir abandonné son véhicule devant le péage et tenté de prendre la fuite à pied.

L'homme qui venait de Malaga (Espagne) et faisait route vers l'Allemagne, assure qu'il n'était pas informé de ce qu'il transportait, selon son avocat, Me Philippe Saladin. Le parquet de Bayonne a ouvert une information judiciaire et l'homme a été placé en détention provisoire le jeudi 24 janvier.

Cette saisie est l'une des plus importantes réalisées par les douanes d'Hendaye ces dernières années, après la découverte en 2017, de 53 kilos de cocaïne, dissimulés dans des boîtes de lait en poudre pour bébé.

(L'essentiel/afp)