Françoise Noguès, mère de l'actuel président français, a le verbe rare et préfère rester discrète alors que son fils est sous les projecteurs et le feu des critiques depuis plus de 4 ans. Elle a toutefois accepté de se confier dans un livre sur le couple Macron, «Tant qu'on est tous les deux», de Gaël Tchakaloff qui sortira le 25 août prochain dont Le Point a publié quelques extraits jeudi. Cet ancien médecin à la Sécurité sociale de 71 ans a notamment tenu à décrire sa relation avec celle qui a bouleversé la vie de son fils alors qu'il n'était qu'un lycéen.

Brigitte Macron, qui a seulement trois ans de moins qu'elle, n'a pas déboulé en trombe dans leur vie: «Je la connaissais et je l'admirais parce qu'elle avait été la prof de français d'Estelle, ma fille cadette, qui faisait également du théâtre», raconte la septuagénaire. «Elle habitait dans la rue qui se situait entre chez nous et chez mes parents (...) Je l'ai beaucoup vue».

«Je connais Manu, quand il a une idée en tête...»

Elle a bien sûr mis quelques années à «comprendre que son Manu début[ait] l'histoire d'amour de sa vie», assure-t-elle. «Je connais Manu, quand il a une idée en tête, elle ne le quitte pas… » Le jeune homme avait promis qu'il épouserait sa prof de théâtre, il l'a fait le 20 octobre 2007 au Touquet. Il avait 30 ans, elle en avait 54.

Le couple lors de la passation de pouvoirs le 14 mai 2017 (AFP)

Le fait qu'il n'ait pas d'enfant? «En 2000, je suis partie en vacances avec eux. Je me suis rapidement aperçue qu’il n’était pas grave, pas essentiel, que Manu n'ait pas d’enfants», confie-t-elle. «Quand je vois son frère Laurent qui en a quatre, il est clair que Manu n’aurait pas pu avoir le même profil de famille, je ne pense pas que les enfants soient sa priorité».

Quant à sa relation avec sa bru, elle l'assure: «Pour moi, Brigitte n'est pas une belle-fille. C'est une amie comme je n'en ai pas d'autres. On a les mêmes affinités, les mêmes priorités, on se dit tout».

