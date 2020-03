De fausses attestations circulent, attention!

Halte au #FAKE ⛔️

Des sites malveillants proposent de fausses attestations de déplacements dérogatoires pour récupérer vos données personnelles !

Seules les attestations officielles ou celles rédigées sur papier libre sont valables.

Retrouvez-les ici https://t.co/QxZSxkcyb1 https://t.co/lswbMFgC7N — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) March 18, 2020

Alors que les déplacements sont désormais limités au strict minimum aussi bien au Luxembourg, qu'en Belgique et qu'en France pour endiguer la propagation du coronavirus, certains tentent de profiter de la situation. Exemple en France, où des sites malveillants ont créé de fausses dérogations pour les déplacements.

L'objectif? Récolter les données personnelles des gens, et les utiliser à mauvais escient, peut-on présumer. La gendarmerie française a alerté sur l'arnaque qui circule actuellement sur Internet, et plus particulièrement sur les réseaux sociaux. Les autorités rappellent que seules les attestations officielles ou celles rédigées sur papier sont valables.

Pas d'attestation sur smartphone

Il n'est pas possible non plus de les remplir sur smartphone. Les personnes qui n'ont pas d'imprimante sont invitées à les recopier sur une feuille.

Pour rappel, seuls les déplacements essentiels pour faire ses courses, se soigner, aller au travail, aider un proche en situation de dépendance ou s'aérer brièvement pour faire du sport sont autorisés. Des mesures similaires ont été mises en place au Luxembourg.

En France, une amende de 135 euros a été instaurée pour les personnes qui ne respectent pas ces restrictions de déplacements. Une majoration de 375 euros est également entrée en vigueur.

(th/L'essentiel)