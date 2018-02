«Je reçois chaque jour des menaces de mort»

La nouvelle a bouleversé la France, et bien au-delà: il y a une semaine, Nordahl L. avouait avoir tué «accidentellement» la petite Maëlys. Déjà cible de menaces et d'insultes avant ces aveux partiels, la famille de l'unique suspect ne connaît plus de répit depuis ce tragique rebondissement. Le week-end dernier à Domessin (Savoie), où résidait le trentenaire avec ses parents, des incidents ont été signalés, écrit Le Dauphiné libéré.

Des témoins ont entendu des menaces, des insultes, et des explosions de pétards. Certains habitants ont pris peur en croyant à des coups de feu. «Je les ai reçus en mairie pour les rassurer. Ils n'en dormaient plus la nuit. Chez certains, on a même tapé dans les volets», a expliqué Gilbert Guigue, maire de Domessin. Les patrouilles de gendarmerie vont être renforcées, rapporte le journal local. «Il faut éviter une telle dérive. Les gens doivent comprendre et ne pas faire l'amalgame entre le mis en examen et sa famille», a expliqué une «source judiciaire».

Un cauchemar sur les réseaux sociaux

Après la mise en examen de Nordahl L., certains de ses proches avaient fini par fermer leurs comptes sur les réseaux sociaux, devenus ingérables. Le frère du meurtrier présumé, qui a confié craindre pour sa famille, a notamment quitté la région pour aller s'installer dans une station de ski. La sœur aînée de l'ex-militaire, parfois intervenue dans les médias pour prendre la défense de son frère, a désactivé son compte Facebook, après les aveux du suspect.

Mais depuis, les faux profils se faisant passer pour elle pullulent et son vrai nom se retrouve étalé sur la place publique. De faux messages de soutien sont écrits en son nom, générant évidemment une foule de réponses hostiles d'internautes prenant ces propos pour de la provocation.

La demi-sœur de Nordahl L., qui ne porte pas le même nom et qui n'habite pas en Savoie, a également été victime de harcèlement. Une femme qui animait un groupe Facebook mettant en doute la version de l'accusation dans l'affaire a été victime de menaces inquiétantes: «Je reçois chaque jour des messages malveillants, des photos violentes que je refuse d'ouvrir, des menaces de mort. Depuis le 14 février, je reçois plusieurs messages chaque jour. Certains me disent même souhaiter qu'il arrive à mes enfants la même chose qu'à Maëlys», a-t-elle confié à France Soir.

(L'essentiel/joc)