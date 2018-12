Paris en état de siège, au moins 700 interpellations

13h45

Certains manifestants ont préféré marquer leur désapprobation sur les débordement. Ainsi, le mouvement des Foulards rouges a déposé, vendredi, plus de 800 roses blanches sur la tombe du Soldat inconnu, à l'Arc de Triomphe, qui avait subi les assauts des casseurs la semaine dernière.

13h28

Deux mille «gilets jaunes» ont défilé samedi matin dans le calme à Marseille depuis le Vieux Port vers la préfecture de région, précédés d'une dizaine d'ambulanciers qui ont rejoint le mouvement avec leurs véhicules, gyrophares allumés. «Macron, démission», scandaient les manifestants à la mi-journée, devant la préfecture où une délégation les représentant a été reçue.

13h24

A Paris, une barricade a été dressée par des «gilets jaunes» avec du mobilier urbain, auquel ils ont mis le feu. Des forces de l'ordre interviennent avec un canon à eau.

13h22

Le chef des Républicains Laurent Wauquiez et le leader des Insoumis Jean-Luc Mélenchon font preuve d'«irresponsabilité politique» dans la crise des «gilets jaunes», leur reproche le ministre des Relations avec le Parlement Marc Fesneau dans une interview samedi.

13h20

Selon de nouveaux chiffres, 31 000 personnes auraient participé aux manifestations des «gilets jaunes», en France. Sept cents interpellations ont eu lieu.

13h10

Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise, s'est exprimé samedi sur les manifestations des «gilets jaunes».

Échec total de la campagne de démotivation et d'intimidation. La mobilisation populaire est déjà très forte partout en France.#GiletsJaunes #8décembre #ChampsElysees #MarchePourLeClimat — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 8 décembre 2018

12h52

Échangeurs bloqués, déviations, sorties obligatoires: le réseau routier et autoroutier français connaissait de nombreux points de perturbations marquant samedi l'acte IV de la mobilisation des «gilets jaunes». Dans un tweet, la gendarmerie nationale signalait en milieu de journée que plus de 5 000 personnes avaient été contrôlées sur les axes et péages avec de «nombreuses interpellations d'individus violents porteurs d'objets dangereux».

#8décembre Depuis ce matin, nombreuses interpellations d'individus violents porteurs d'objets dangereux. Plus de 5 000 personnes contrôlées sur les axes et péages #ControleDesFlux pic.twitter.com/eIhsefzcNm — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) 8 décembre 2018

12h30

Certains rêvent carrément d'une nouvelle révolution française...

12h

À la mi-journée, les forces de l'ordre font état de 514 interpellations et 272 placements en garde à vue ce samedi, rapporte BFMTV.

11h50

Environ 70 personnes ont été arrêtées samedi en amont d'une manifestation de «gilets jaunes» à Bruxelles, en Belgique, où le quartier des institutions européennes a été entièrement bouclé, a-t-on appris auprès de la police locale.

11h45

Un des leaders des «gilets jaunes» de Grenoble, Julien Terrier, a été interpellé samedi au motif qu'il serait l'organisateur de la manifestation non autorisée qui se déroule dans la ville, a-t-on appris auprès de la préfecture de l'Isère.

Une quinzaine de personnes ont été interpellées depuis le début de la matinée à Grenoble, où la situation est tendue, a-t-on ajouté de même source.

11h26

Le chef du gouvernement Edouard Philippe, qui s'exprimait à sa sortie d'une réunion au ministère de l'Intérieur, a évoqué un dispositif de sécurité «exceptionnel par les moyens, exceptionnel par les choix d'organisation que nous avons faits».

11h

Le Premier ministre français Edouard Philippe s'est exprimé en fin de matinée. Il a précisé qu'il y avait actuellement 481 interpellations et 211 gardes à vue. Ce nombre est déjà supérieur aux 412 interpellations effectuées dans la capitale, samedi dernier.

10h46

Au niveau de la Porte Maillot, des «gilets jaunes» bloquent le périphérique parisien. Les forces de l'ordre interviennent pour disperser ce barrage. Ces «gilets jaunes» ont été interdits de défiler sur les Champs-Élysées, car ils ont refusé de se faire fouiller ou de donner leur matériel de protection, comme des lunettes contre les gaz lacrymogènes.

Des gilets jaunes sont descendus sur le périphérique parisien pic.twitter.com/nJjRjQA6L5 — BFMTV (@BFMTV) 8 décembre 2018

10h45

La tension monte samedi matin aux abords des Champs-Élysées, à Paris, où les forces de l'ordre ont lancé les premiers gaz lacrymogènes contre des «gilets jaunes» venus manifester par milliers aux cris de «Macron démission», ont constaté des journalistes de l'AFP.

Vers 10h25, les forces de l'ordre ont tiré de nombreuses grenades lacrymogènes en direction des manifestants pour les faire reculer, dans une rue perpendiculaire aux Champs-Elysées, près de l'arc de Triomphe. Certains ont répliqué en lançant des projectiles et des pétards. Environ 1500 personnes manifestaient en milieu de matinée sur la célèbre avenue, d'après la préfecture de police.

10h18

Une partie du dispositif de sécurité des forces de police prévu pour faire face à la mobilisation attendue des «gilets jaunes» a fuité sur internet, a indiqué samedi à l'AFP la préfecture de police. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour identifier l'origine de cette divulgation, a aussi indiqué une source judiciaire. «Une note de service de la DSPAP (Direction de la sécurité et de proximité de l'agglomération) relative au dispositif a été divulguée sur internet. Il s'agit d'une note technique qui fait l'objet d'une large diffusion», a précisé la préfecture de police.

Le dispositif policier de la Préfecture de police de Paris a fuité sur les réseaux sociaux https://t.co/r1PmRs1WOp — Le Parisien (@le_Parisien) 7 décembre 2018

10h11

Selon BFMTV, plus d'un millier de «gilets jaunes» a déjà rejoint les Champs-Elysées, à Paris.

10h07

Quelque 89 000 membres des forces de l'ordre sont mobilisés, dont 8000 à Paris. Au petit matin, l'ouest parisien s'est par exemple couvert de bleu: de nombreuses voitures de police et gendarmerie bloquent les accès des grandes artères et des grandes places, notamment celle de la Concorde et de l'Etoile. En bruit de fond: seulement des sirènes. Des véhicules blindés ont également été mobilisés.

#DirectMI Pour le samedi #8décembre, un dispositif de grande envergure sera mis en place sur tout le territoire : 89 000 policiers et gendarmes mobilisés pour protéger tous les Français. pic.twitter.com/d2yUE2EuTr — Ministère de l'Intérieur (@Place_Beauvau) 7 décembre 2018

9h57

Plusieurs pays européens ont conseillé la prudence à leurs ressortissants, voire à éviter Paris, ce week-end, comme la Belgique et le Portugal.

(L'essentiel/afp)