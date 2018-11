Non, ceci n'est pas une nuée de gilets jaunes

Combien de gilets jaunes se sont-ils rassemblés le week-end dernier dans les quatre coins de la France? Difficile d'articuler une estimation qui contente tout le monde. Aucun organe officiel ne structurant le mouvement, il n'existe pas de chiffre côté manifestants.

Un syndicat policier a cependant fait le calcul, en utilisant une méthode discutable, relève Le Parisien: «Plus de 2000 points de rassemblements regroupant en moyenne 250 gilets jaunes (a minima). Sachant qu'en moyenne un gilet jaune reste 4 heures au maximum sur un point de contestation avant d'être remplacé par un autre gilet jaune, prenant à son tour son service pour le relayer, chaque point aura regroupé en moyenne, un minimum de 500 citoyens. Le calcul est rapide. 500 manifestants x 2 000 points = 1 million de manifestants », a expliqué France Police sur son site.

Des gilets jaunes? Non, des fans de rugby

Le ministère de l'Intérieur, lui, voit les choses très différemment: selon lui, près de 283 000 personnes se sont mobilisées lors de plus de 2 000 rassemblements. Un chiffre relativement important comparé à une journée de manifestation classique organisée par des syndicats. Reste que ce bilan ne convient pas à certains soutiens du mouvement des gilets jaunes, qui sont persuadés que la mobilisation était bien plus grande. Pour appuyer leurs propos, des internautes n'ont pas hésité à exhumer d'anciennes photos et à leur faire dire n'importe quoi, écrit le Huffington Post.

Certains images largement partagées sur Twitter et Facebook montrent des foules immenses réunies pour manifester. L'une d'entre elles, reprise près de 100 000 fois, a été prise à Clermont-Ferrand.

Les participants étant majoritairement habillés en jaune, on pourrait croire qu'il s'agit d'un rassemblement de ce week-end. Or, l'image date en réalité de mai 2017 et montre des fans du club de rugby de Clermont-Ferrand réunis pour assister à la finale de la Champions Cup qui l'opposait à Saracens. La couleur du maillot de l'ASM Clermont Auvergne est, inutile de le préciser, jaune.

L'Agence France Presse (AFP) a également déniché un autre cliché largement relayé ce week-end. On y voit une route prise d'assaut par des milliers de manifestants, réellement affublés cette fois-ci de gilets jaunes.

Cette photo diffusée hier soir (+ 1.000 RT & 1.300 likes) nous est apparue étrange en raison de la présence de gilets… oranges.Elle date en effet du 1er février 2014 et été prise à l'occasion d'une manifestation de travailleurs frontaliers à Saint-Louis (Haut-Rhin) 1/6 pic.twitter.com/WRbiXMgWy5— AFP Factuel (@AfpFactuel) 18 novembre 2018

Ce qui a mis la puce à l'oreille de l'agence de presse, c'est la présence de gilets orange dans la foule. Quelques recherches ont permis d'établir que cette photo date du 1er février 2014, lors d'une manifestation de travailleurs frontaliers en Alsace.

