Journaliste et chroniqueuse, Gaël Tchakaloff a sorti mercredi un livre consacré au couple Macron. Dans cet ouvrage intitulé «Tant qu’on est tous les deux», un passage en particulier a attiré l’attention de L’Express. L’autrice y retranscrit les propos tenus par «quelqu’un», que le lecteur identifie très rapidement et sans aucun doute comme étant François Hollande. Autant dire que l’ancien président français, qui voulait rester anonyme par crainte de passer pour un «vengeur masqué», a péché par naïveté.

Face à Gaël Tchakaloff, le socialiste s’en prend vertement à son ancien protégé, avec qui il n’a plus aucun contact depuis qu’il lui a succédé à l’Élysée. «Politiquement, il n’est rien, il saupoudre une pincée de chaque couleur politique selon les jours, dans un savant dosage. Il ne croit en rien, il n’a aucune conviction», lâche François Hollande.

«Il est plus Bruel et Mitchell que le Panthéon»

L’ex-dirigeant, qui garde une profonde rancœur contre celui qu’il considère comme un traître, poursuit, sans citer Emmanuel Macron: «Ils n’ont rien à faire de l’amitié, ils se sont construits sur les réseaux. (…) Le problème, c’est qu’ils font croire à l’affectivité, à l’amitié sincère», confie l’ancien chef d’État.

François Hollande reconnaît toutefois une qualité à son rival: son intelligence. Mais il nuance aussitôt: «S'il est très intelligent, ce n’est pas pour autant un intellectuel, il est plus Patrick Bruel et Eddy Mitchell que le Panthéon. (…) Il n’est pas très cultivé, il a une culture populaire», balance le socialiste, qui n’était lui-même pas réputé pour être le plus instruit des présidents français. À travers ces lignes, on comprend à quel point Hollande a été blessé dans son orgueil en novembre 2016: «Quand il a déclaré sa candidature, il n’a même pas pris le soin de m’appeler, il s’est contenté d’un SMS», déplore-t-il. Ambiance…

(L'essentiel/joc)