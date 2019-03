Son fils mort en martyr, elle avertit sur la dérive

Trois semaines après l'annonce de ce décès - «un SMS disant qu'il était mort en martyr» - elle fonde son association «Syrien ne bouge agissons». La mort de Nicolas, à 30 ans, suit de quelques mois celle de son demi-frère, Jean-Daniel, parti avec lui et tué dans une bataille.

«Je ne pouvais pas rester comme ça, j'allais mourir de chagrin, pour le mien, c'était trop tard mais je voulais essayer que cela n'arrive pas aux autres», raconte dans son pavillon toulousain ce petit bout de femme, dont les grands yeux bleus mangent un visage marqué. Pour Dominique Bons, l'engagement se complique avec les attentats de Paris en 2015, qui font émerger des profils d'enrôlés bien éloignés de celui qu'elle trace de son fils, un «bon garçon» perdu et manipulé.

«Brebis galeuses»

À 60 ans à l'époque, cette adjudante à la retraite ne connaît «rien au milieu associatif», est «totalement seule», avec comme «unique soutien» le correspondant à Toulouse du journal Libération, entre-temps décédé. Les proches des jihadistes deviennent aussi des «brebis galeuses» auxquels les institutions tournent le dos, déplore-t-elle. «C'est encore plus difficile pour les familles musulmanes».

Très vite, les messages affluent de «plein de familles», plus d'une centaine. Pour avoir vécu, impuissante, la dérive de son fils, Dominique Bons se donne pour mission de les informer, rassembler, soutenir. L’État, juge-t-elle, les abandonne à leur sort, sans informations, sans assistance: «On ne nous donne même pas de certificat de décès, sous prétexte que certains pourraient en fait se cacher pour revenir».

Un discours différent

Pour «sensibiliser et prévenir», cette native du sud de la France à la verve méridionale construit aussi un récit, simple et direct, de l'itinéraire de son fils. Un parcours de rupture - père absent après le divorce parental, consommation de cannabis, confrontation avec la justice, errance professionnelle - qu'elle livre à des publics de jeunes, tablant sur l'empathie, la livraison brute d'un vécu, plus que sur la théorisation.

«Son discours fait la différence car il n'est pas haineux, il est apaisé et apaisant», relève Ouisia Kies, sociologue à l'EHESS et spécialiste de la radicalisation, qui, comme d'autres experts, accompagne l'association. «C'est une battante, très investie», salue-t-elle. Avec l'acteur Vincent Dufour, elle a écrit une pièce «Chahid» («Martyr») redonnant voix à son fils, qu'elle voudrait voir jouée et débattue dans les établissements scolaires, une proposition qui a retenu l'intérêt du rectorat de Toulouse.

