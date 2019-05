Christian Quesada veut se mettre «la corde au cou»

Christian Quesada dort en prison depuis le 27 mars 2019. Mis en examen pour corruption de mineurs et détention et diffusion d'images pédopornographiques, le Français est au bout du rouleau, a révélé un de ses codétenus dans un documentaire diffusé jeudi sur C8.

«Il est pire que déprimé. Il a honte de ce qu'il a fait. Il prend son traitement pour être K.-O. Il veut presque se mettre la corde au cou», a confié un certain Patrick. L'homme a ajouté que l'ex-champion des «12 coups de midi» se faisait quotidiennement insulter par les autres prisonniers.

Placé à l'isolement, Christian Quesada ne côtoie pas directement les personnes incarcérées dans le même établissement que lui, situé à Bourg-en-Bresse. Et c'est apparemment mieux pour lui. «S'il avait été avec nous, il ne pourrait plus jamais parler de sa vie. Il est foutu, il est cuit. Nous, on est 80, en promenade il est tout seul, il est mort», a dit Patrick.

(L'essentiel/utes)