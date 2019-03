33 700 «gilets jaunes» dans la rue, 4 000 à Paris

La vingtième journée de mobilisation sociale des «gilets jaunes» a réuni samedi 33 700 manifestants en France, dont 4 000 à Paris, un chiffre en baisse par rapport aux 40 500 recensés la semaine dernière dont 5 000 dans la capitale, a indiqué le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Les «gilets jaunes», qui contestent les chiffres officiels depuis le début de leur mouvement, le 17 novembre, ont quant à eux recensé 102 713 personnes descendues dans la rue samedi, selon un chiffre provisoire indiqué sur la page Facebook du «Nombre Jaune».

«Partout en France et en particulier en Avignon», la police a saisi «du matériel destiné à l'agression (battes de baseball, machettes, lance-pierres...) et du matériel de défense», a expliqué le ministre. Les arrêtés d'interdiction de manifester (27, établis par les préfectures) ont été «dissuasifs et efficaces». A Bordeaux et Toulouse, «certains individus ont tenté de lancer des violences», mais les forces de l'ordre «ont pu maîtriser ces débordements». Au total, les forces de l'ordre ont procédé à 103 interpellations, donnant lieu à 56 gardes à vue.

(L'essentiel/afp)