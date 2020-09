L'homme qui a humilié Zemmour a été condamné

#Zemmour #ConfinementJour45 Bon fallait bien que ça arrive un jour !! Eric Zemmour s’est fait insulté et craché dessus aujourd’hui par un passant, même si on aime pas le personnage on crache pas sur les gens bref pic.twitter.com/R006FlZqQD — oumse-dia (@oumsedia69) April 30, 2020

Condamné pour «menaces réitérées de crime», cet homme de 28 ans s'est en outre vu interdire tout contact avec Eric Zemmour et devra suivre un stage de citoyenneté pour, selon le tribunal, «apprendre à réfléchir un peu sur ce qu'est la loi».

Le 30 avril, en plein confinement, le jeune homme avait surpris Eric Zemmour marchant seul dans la rue et l'avait filmé en l'agonisant d'injures et en le menaçant. Il avait ensuite posté la vidéo sur Snapchat. Dans une seconde vidéo, tournée quatre heures après, il affirmait avoir craché sur le polémiste avant de revenir sur cette affirmation.

«J'ai réagi comme un gamin. J'ai fait une bêtise», a déclaré le jeune homme originaire d'Orléans à la barre.

Dans ses vidéos, diffusées durant l'audience, on l'entend menacer M. Zemmour de pénétration anale. «Je suis en total désaccord avec les idées de M. Zemmour mais je n'avais pas l'intention ni l'envie de l'agresser», s'est défendu le jeune homme déjà connu de la justice.

La vidéo où M. Zemmour est injurié était vite devenue virale. Le chef de l’État Emmanuel Macron avait longuement appelé le polémiste pour prendre de ses nouvelles.

«Humilier et rabaisser»

Titulaire d'un bac S et d'un BTS, le prévenu à la voix bien posée déclare avoir été surpris par la diffusion à grande échelle de sa vidéo. Travaillant dans une association d'aide aux enfants en difficulté, il reconnaît avoir «mal agi».

Il en faut plus pour Olivier Pardo, l'avocat de M. Zemmour qui n'était pas présent à l'audience. L'avocat rappelle que son client a été menacé d'«une pénétration anale». «Dans notre droit pénal, c'est un viol», martèle l'avocat.

Dans sa déposition, Eric Zemmour, 61 ans, avait indiqué avoir «senti le souffle» de son agresseur sur sa nuque. L'avocat dénonce la volonté «d'humilier et de rabaisser» et soutient que certains, encouragés par cette vidéo, pourraient avoir l'envie «d'aller beaucoup plus loin».

L'avocate du prévenu, Petra Lalevic, condamne également les injures proférées par son client mais, ajoute-t-elle, «sa démarche aussi bête et stupide soit-elle était d'humilier M. Zemmour, pas de le menacer d'un crime». Pour Me Lalevic, son client s'est vite rendu compte qu'il «allait trop loin» et avait ainsi rapidement effacé ses vidéos.

L'agresseur de Zemmour s'excuse...



"Je ne l'ai pas touché, je ne lui ai pas craché dessus...".



Demain, il nous dira qu'il voulait l'aider à porter ses paquets ! #Zemmour pic.twitter.com/KrXl0sT2ei — David Dobsky (@dobsky33) May 2, 2020

