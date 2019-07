Disparu, il est retrouvé mort dans le Mont-​​Blanc

Un randonneur de 40 ans porté disparu depuis dimanche a été retrouvé mort mardi en Haute-Savoie à proximité de la voie normale d'accès au Mont-Blanc, a-t-on appris auprès des secours en montagne. D'importants moyens avaient été déployés lundi pour retrouver la victime, qui faisait l'objet d'un appel à témoins après un signalement de sa famille.

Son corps a été découvert mardi matin à 3 500 mètres d'altitude sur un itinéraire peu fréquenté, parallèle à celui emprunté chaque jour par les nombreux candidats à l'ascension. Selon les premiers éléments de l'enquête, confiée au Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Chamonix, le quadragénaire aurait dévissé et chuté de plus de 300 mètres alors qu'il évoluait sur une arête.

Massif du Mont-Blanc : disparition inquiétante d'un randonneur de 40 ans la Gendarmerie lance un appel à... https://t.co/gtfUaN1gM8– Annuaire Auvergne (@AnnuAuvergne) July 23, 2019

«Méconnaissance totale»

«Il a été retrouvé sans aucun équipement, en chaussures de sport. Les circonstances de son décès semblent démontrer une méconnaissance totale de l'ascension du Mont-Blanc», ont souligné les secours en montagne.

Originaire du nord-est de la France, l'homme s'était rendu seul le 13 juillet à bord de son camping-car dans la région de Chamonix avec l'objectif de gravir le Mont-Blanc. Il avait entrepris l'ascension du géant de l'Europe trois jours plus tard et n'avait ensuite plus donné signe de vie à ses proches.

(L'essentiel/afp)