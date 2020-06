Macron fustige «le communautarisme»

«Notre combat doit se poursuivre et s'intensifier pour permettre d'obtenir les diplômes et les emplois qui correspondent aux mérites et talents de chacun, et lutter contre le fait que le nom, l'adresse, la couleur de peau réduisent encore trop souvent dans notre pays les chances que chacun doit avoir», a-t-il ajouté.

Soutien aux policiers et gendarmes



Emmanuel Macron affirme que les policiers et gendarmes «méritent le soutien de la puissance publique et la reconnaissance de la Nation», répondant à la colère des forces de l'ordre, accusées de racisme et de violences.«Sans ordre républicain, il n'y a ni sécurité, ni liberté», a déclaré le président de la République, «cet ordre ce sont les policiers et gendarmes sur notre sol qui l'assurent». «Ils sont exposés à des risques quotidiens en notre nom», a-t-il ajouté, lors d'une allocution dimanche soir.

èNous sommes une Nation où chacun, quelles que soient ses origines, sa religion doit trouver sa place. Est-ce vrai partout et pour tout le monde ? Non», a constaté le président, au lendemain de manifestations ayant rassemblé des milliers de jeunes contre le racisme à travers la France.

Le meurtre aux États-Unis de George Floyd, un quadragénaire noir asphyxié le 25 mai à Minneapolis par un policier blanc, a poussé les foules à descendre dans la rue pour réclamer la fin des violences policières et des inégalités raciales. À Paris, des milliers de personnes se sont rassemblées samedi à l'appel du comité Adama Traoré, un jeune homme noir mort en 2016 après son interpellation par les gendarmes.

«La République ne déboulonnera pas de statue»

«Nous serons intraitables face au racisme, à l'antisémitisme et aux discriminations et de nouvelles décisions fortes seront prises», a-t-il annoncé.

«Mais, a-t-il prévenu, ce combat noble est dévoyé lorsqu'il se transforme en communautarisme, en réécriture haineuse ou fausse du passé. Ce combat est inacceptable lorsqu'il est récupéré par les séparatistes».

«Je vous le dis très clairement ce soir mes chers compatriotes, la République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son Histoire. La République ne déboulonnera pas de statue», alors que de nombreuses voix se sont élevées ces derniers jours contre l'existence de statues ou de monuments liés à l'histoire coloniale ou la traite esclavagiste.

Les protestations antiracistes ont donné lieu dans certains pays au déboulonnage ou à la dégradation de plusieurs statues de personnalités controversées, comme aux États-Unis où une statue de l'explorateur italien Christophe Colomb a été décapitée et une autre dégradée, ou comme à Bristol, dans le sud de l'Angleterre où la statue du marchand d'esclaves Edward Colston a été jetée dans un port.

(L'essentiel/afp)