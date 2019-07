Flixbus vire un chauffeur qui porte un tatouage nazi

Un pote a moi est dans un @FlixBus_FR, il m'envoie ca, inquièté et sidéré.



Comment se fait il qu'un de vos chauffeurs @FlixBus_FR puisse porter un tatouage pareil ? Est ce compatible avec les valeurs de votre entreprise ?



Maintenant faut RT il faut pas les laisser tranquille pic.twitter.com/tNTtRH30IB — un certain Leonard (@Aghantros) 12 juillet 2019

La compagnie de cars Flixbus a indiqué samedi avoir exclu de ses lignes un chauffeur italien portant tatoué sur le bras le titre de l'ouvrage hitlérien «Mein Kampf», après une vague d'indignation sur Twitter déclenchée par un passager. Le conducteur, employé d'un entreprise italienne travaillant en sous-traitance pour Flixbus a été suspendu à son arrivée à Bergame de la desserte qu'il conduisait, au départ de Toulouse, a indiqué à l'AFP Raphaël Daniel, porte-parole de Flixbus, confirmant une information de plusieurs médias.

Ce conducteur «ne travaillera plus sur nos lignes», a précisé M. Daniel. Flixbus a pris cette mesure après s'être attiré une avalanche de tweets polémiques suite à l'alerte du passager, relayée sur le compte @aghantros avec un cliché du tatouage, et à la première réponse qu'elle lui a apportée. «FlixBus est fier d’être une multinationale dotée d’une équipe multinationale et que des chauffeurs de tous les secteurs culturels travaillent pour nous. Nous n'acceptons donc aucune discrimination d'origine ou de religion envers nos clients ou nos employés», avait d'abord répondu la compagnie sur son compte Twitter.

M. Daniel a reconnu une formulation «malheureuse» portant à «mauvaise interprétation», alors que la compagnie entendait selon lui manifester sa tolérance zéro face à de tels phénomènes. «Sur le fond, nous voulions aussi vérifier ce qu'il en était», a-t-il ajouté.

