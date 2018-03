Elle ironise sur le héros et se fait allumer sur le web

Eugénie Bastié, une journaliste du Figaro, regrette son «tweet imbécile». Vendredi son message à propos du gendarme Arnaud Beltrame, qui était alors grièvement blessé après l'attaque terroriste survenue dans le sud-ouest de la France, en a fait bondir plus d'un. En effet, la jeune femme de 26 ans a posté le message suivant vendredi après-midi alors que le bilan officiel de l'attentat était de deux morts: «Ne jugeons pas trop vite cet homme en héros, il a peut-être mis des mains aux fesses à Saint-Cyr».

Cette affirmation fait écho au scandale qui a éclaté concernant le harcèlement moral subi par des jeunes filles au lycée militaire de Saint-Cyr. Immédiatement interpellée par ses nombreux followers, la jeune femme a d'abord tenté de se justifier en évoquant l'ironie (cf ci-dessous) avant de faire machine arrière et de supprimer son message.

Apprenant la mort du gendarme, samedi matin, Eugénie Bastié a fait son mea culpa: «Je regrette profondément mon tweet imbécile. Je n'ai évidemment jamais voulu remettre en cause le courage admirable et l'intégrité incontestable d'Arnaud Beltrame, un héros français. Je présente mes excuses à ceux que j'ai blessé et à mes amis et confrères du Figaro.»

Madame vos agissements méritent que vous déchiriez votre carte de presse immédiatement.— christophe bossut:boat: (@ridy2) 24 mars 2018

Changez de sexe. Idiote— imamette:female-student::skin-tone-2: Ⓥ (@imamette) 24 mars 2018

Je regrette profondément mon tweet imbécile. Je n'ai évidemment jamais voulu remettre en cause le courage admirable et l'intégrité incontestable d'Arnaud Beltrame, un héros français. Je présente mes excuses à ceux j'ai blessé et à mes amis et confrères du Figaro.— Eugénie Bastié (@EugenieBastie) March 24, 2018

(L'essentiel)