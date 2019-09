À 100 ans, il meurt dans l'incendie de son hospice

Deux autres personnes âgées pensionnaires de l'établissement, des femmes, ont été grièvement intoxiquées et hospitalisées, dont une était entre la vie et la mort, a précisé un porte-parole de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). L'incendie aurait été causé, selon les premiers éléments de l'enquête, par une cigarette mal éteinte au second étage de ce bâtiment de six étages situé rue de la Source, a précisé une source proche du dossier.

Le sinistre, qui n'a causé que des dégâts mineurs à l'étage concerné, a été rapidement circonscrit et éteint par les quelques 80 pompiers dépêchés sur place avec 17 véhicules, selon le porte-parole de la BSPP. Le 21 août, une personne avait été tuée et plusieurs autres blessées dans l'incendie d'un grand immeuble jouxtant l'hôpital Henri-Mondor à Créteil (Val-de-Marne).

Quatre mois plus tôt, dans la nuit du 4 au 5 février, une femme souffrant de problèmes psychiatriques avait volontairement déclenché un incendie dans un immeuble du XVIe arrondissement de Paris, faisant 10 morts et 96 blessés, le bilan le plus meurtrier dans la capitale en près de 14 ans.

Incendie dans un EHPAD rue de la Source à Paris pic.twitter.com/uGVHokJ3ZX — Matthieu TUREL (@Matthieu_TUREL) September 15, 2019

(L'essentiel/afp)