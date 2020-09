La folle rumeur sur Nagui et les chevaux mutilés

Depuis le début de l’année 2020, les cas de mutilations de chevaux se multiplient en France. Des dizaines d’enquêtes ont été ouvertes, mais, pour le moment, les auteurs de ces actes courent toujours. Et comme souvent dans de pareilles affaires, les rumeurs se multiplient, diffusées à grande échelle sur les réseaux sociaux.

L’une des plus folles concerne Nagui. Des internautes sont persuadés que l’animateur de l'émission musicale «N’oubliez pas les paroles», sur France 2, est l’auteur des sévices infligés aux équidés. Et cela va très loin, avec des comptes Twitter reprenant le logo de médias ou d’agences de presse annonçant que le présentateur a été mis en examen et incarcéré.

Très grosse campagne de fake news en cours avec des usurpations de médias et de comptes... #Nagui pic.twitter.com/9gkbPR5Sig — Benjamin D. (@ruedesmusees) September 21, 2020

Nagui, qui ne se doutait de rien, a été averti par l’une des chroniqueuses de son émission de radio «La Bande originale». Dimanche 20 septembre 2020, Fanny Ruwet a averti son patron sur Whatsapp et a partagé des captures d’écran de leur conversation sur Twitter.

Les accusations contre l’animateur semblent d’autant plus absurdes qu’il défend la cause animale et est végétarien, comme il le rappelle régulièrement dans ses émissions.

On est d’accord que je suis OBLIGÉE d’en faire mon sujet de chronique de mercredi ? https://t.co/D8OpbBLBEE — Fanny Ruwet (@FannyRuwet) September 20, 2020

(L'essentiel/jfa)