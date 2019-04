Le monde entier consterné par l'incendie de Paris

L'incendie de Notre-Dame de Paris, qui ravage une partie de l'édifice, a fait réagir dans le monde entier. Le président Emmanuel Macron, qui a annulé l'allocution qu'il devait donner à 20h, a exprimé sur Twitter «l'émotion de toute la nation». Il a adressé ses pensées «pour tous les catholiques et pour tous les Français», estimant que c'était «une part de nous» qui était en train de brûler.

Au Luxembourg, Xavier Bettel a fait part de sa peine: «Quelle tristesse en voyant ce monument historique, symbole de Paris et de l’histoire de France partir en flammes devant mes yeux». Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, parle d'un «triste spectacle» et «d'horreur». L'animateur Stéphane Bern, qui possède des origines luxembourgeoises, a aussi évoqué son dégoût: «L'image de la flèche qui tombe m'est insupportable. C'est symptomatique de ce qu'on est en train de vivre: dans la société tout part en fumée», estimant qu'avec l'incendie de Notre-Dame, «une amie proche qui est en train de nous quitter».

«Patrimoine culturel universel»

Le président américain Donald Trump a évidemment aussi réagi sur Twitter, dès la nouvelle connue. «Tellement horrible de voir le feu massif à Notre-Dame». Il en a profité pour adresser ses conseils: «Peut-être que des canadairs pourraient être utilisés, il faut agir rapidement!». La chancelière allemande s'est exprimée, par la voix de son porte-parole: «Ces horribles images de Notre-Dame en feu font mal. Notre-Dame est un symbole de la France et de notre culture européenne. Nous sommes avec nos pensées avec les amis français», a twitté Steffen Seibert.

«Une triste nouvelle pour notre histoire et notre patrimoine culturel universel», a tweeté Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol. «Mes pensées vont ce soir au peuple de France et aux services de secours», a sobrement indiqué Theresa May, la Première ministre britannique. «Londres est dans la tristesse avec Paris aujourd'hui, et dans l'amitié toujours», a de son côté déclaré Sadiq Khan, maire de la capitale britannique.

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 15, 2019

Quelle tristesse en voyant ce monument historique, symbole de Paris et de l’histoire de France partir en flammes devant mes yeux. XB — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) 15 avril 2019

Je suis minute par minute l'incendie dont Notre-Dame de Paris est la proie. Notre-Dame de Paris appartient à l'humanité toute entière.

Quelle triste spectacle. Quelle horreur. Je partage l'émotion de la nation française qui est aussi la nôtre.https://t.co/CyBYBJZ9Q0 — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 15 avril 2019

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 avril 2019

My thoughts are with the people of France tonight and with the emergency services who are fighting the terrible blaze at Notre-Dame cathedral. — Theresa May (@theresa_may) April 15, 2019

Siguiendo con preocupación las informaciones que nos llegan desde París sobre el incendio de Notre Dame, una de las catedrales más bellas del mundo. Una triste noticia para nuestra historia y nuestro patrimonio cultural universal. https://t.co/dcvn8hAK1C — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 15 avril 2019

(L'essentiel)