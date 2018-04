Des marginaux à l'origine de l'agression mortelle

On en sait un peu plus sur le profil des agresseurs mis en cause dans la mort d'un homme de 43 ans, lundi soir, à Metz. Selon une source proche de l'enquête contactée par «L'essentiel», le passant, qui a été passé à tabac avec sa compagne de 39 ans, a été victime d'une bande de marginaux, au niveau de la place Saint-Thiébault: deux jeunes de 19 et 23 ans et une mineure de 16 ans.

Tous sont connus des services de police, l'un d'eux sort de prison. Un quatrième agresseur pourrait également être impliqué, d'après des témoignages. Une information que le parquet de Metz n'a voulu «ni infirmer, ni confirmer».

Une information judiciaire ouverte

Le déroulé de la scène fait froid dans le dos. Si le parquet reconnaît que le motif de l'agression «demeure très flou», tout serait parti d'un possible vol de portefeuille. S'en sont suivis insultes et coups violents, avant que la victime ne tombe lourdement contre le trottoir. Les agresseurs auraient également essayé de dérober le sac à main de la femme, toujours hospitalisée pour des hématomes et une fracture du bras.

Une information judiciaire va être ouverte mercredi en fin d'après-midi avec demande de placement en détention. Les trois personnes seront poursuivies pour «coups mortels en réunion, vols en réunion et violences volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure ou égale à 8 jours».



(th/L'essentiel)