Sortir du silence face au harcèlement sexuel

Des propos grossiers ou insistants, une main aux fesses... et des voyageurs souvent passifs. Face au harcèlement et aux violences sexuelles dans les transports, associations et opérateurs veulent inciter victimes et témoins à sortir du silence, pour que des femmes ne soient plus amenées à limiter leurs déplacements par peur d'une mauvaise rencontre.

À 40 ans, Amélie, qui vit à Paris, a déjà subi plusieurs incidents désagréables dans le train ou le métro. «La première fois, j'étais jeune, j'ai simplement repoussé (l'agresseur). Mais la deuxième, j'avais appris à parler haut et fort. J'ai dit au type de retirer sa main. Il est parti penaud», se rappelle la quadragénaire.

Selon un questionnaire diffusé en 2016, par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (FNAUT), qui a recueilli 6 200 réponses, 87% des femmes en France ont déjà subi du harcèlement dans les transports et 89% des victimes racontent que les témoins de la scène n'ont rien fait pour les aider.

«Même des filles de 12 ans voient de quoi on parle»

Pour toutes les femmes, le phénomène est «extrêmement banalisé», déplore Louise Delavier, de l'association féministe «En avant toute(s)». «Quand on intervient dans les écoles, même des filles de 12 ans voient exactement de quoi on parle», raconte la militante.

Déjà courant dans la rue, le harcèlement est encore plus anxiogène dans les transports, «car entre deux stations, vous ne pouvez pas partir». Face au danger, beaucoup de femmes ont développé des «stratégies» préventives, explique Mme Delavier: «éviter les talons pour pouvoir courir, prendre une deuxième tenue dans son sac pour ne pas avoir l'air trop "apprêtée" dans les transports, faire semblant de téléphoner...»

En cas d'agression, la plupart des autres voyageurs restent le plus souvent passifs. «C'est ce qu'on appelle la dilution de la responsabilité: on se dit toujours que le voisin va intervenir et au final personne ne fait rien», explique Mme Delavier.

Renoncer aux soirées

Un témoin peut pourtant, sans se mettre en danger, aider la personne agressée en faisant semblant de la connaître, en filmant la scène avec son smartphone ou en appelant à l'aide le conducteur, comme l'explique «En avant toute(s)» dans des formations baptisées «Stand up!», accessibles également via des vidéos en ligne.

Des campagnes de communication sont régulièrement menées, jusque dans les rames, pour sensibiliser les voyageurs et inciter les éventuelles victimes à signaler immédiatement les faits. Chaque station du réseau est équipée de bornes d'appel d'urgence et 6 500 agents sont formés pour prendre en charge les victimes, énumère Sandrine Charnoz, en charge du dossier.

«Nous proposons aux femmes de leur appeler un taxi pour les ramener chez elles, nous les incitons à déposer plainte et nous les recontactons dans les jours qui suivent pour prendre de leurs nouvelles», énumère la responsable.

Le risque n'est pas plus élevé le soir

La régie organise également, à intervalles réguliers, des «marches exploratoires»: des usagers volontaires arpentent les stations du métro ou les itinéraires de correspondance pour observer chaque détail des aménagements et proposer d'ajouter ici un éclairage ou là un miroir qui donnera plus de visibilité dans un couloir en courbe. Autant de modifications qui pourront contribuer à diminuer le sentiment d'insécurité.

Attention toutefois aux idées reçues: le risque d'agression n'est pas plus élevé tard le soir, dans une rame quasi vide, mais plutôt à l'heure de pointe, lorsque les prédateurs se frottent contre leurs victimes dans des voitures ou autobus bondés. La plupart sont des récidivistes, d'où l'importance de porter plainte: grâce aux images de vidéosurveillance, ils peuvent être mis hors d'état de nuire, insiste Mme Charnoz.

Pour la plupart des transporteurs urbains, à Paris comme en régions, «le sujet n'est plus occulté, c'est un progrès», se félicite Christiane Dupart, de la FNAUT. Toutefois «il y a encore beaucoup à faire pour que les personnels soient formés» et «il faut de la présence humaine dans les stations», insiste-t-elle.

L'enjeu, insiste Mme Delavier, est que les femmes ne soient plus amenées à renoncer à une soirée ou à devoir se payer un taxi par peur d'emprunter les transports en commun.

(L'essentiel/AFP)