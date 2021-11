«Des incohérences» dans le récit de l'ado enlevée

Qu’est-il véritablement arrivé à Lisa? Mardi, cette jeune joggeuse de 17 ans réapparaissait miraculeusement à Sablé-sur-Sarthe (nord-ouest). Un dénouement inespéré, tant la disparition de l’adolescente était jugée inquiétante. D’autant plus que la veille, le père de Lisa avait retrouvé ses écouteurs tachés de sang sur son parcours habituel. En état de choc, la joggeuse avait alors expliqué aux enquêteurs avoir été enlevée par deux hommes circulant dans une camionnette verte. L’adolescente serait ensuite parvenue à échapper à ses ravisseurs, mardi soir, avant d’aller se réfugier dans un établissement de restauration rapide.

Depuis, l’enquête piétine et les doutes grandissent. Après deux jours d’enquête, aucun élément ne permet en effet de corroborer le récit de l’adolescente. Personne n’a vu la fameuse camionnette verte, qui n’apparaît sur aucune image de vidéosurveillance. De plus, la jeune femme n’est pas parvenue à décrire ses agresseurs, alors qu’elle n’a jamais dit qu’ils étaient masqués ou qu’ils l’avaient forcée à mettre un bandeau sur les yeux. Lisa a par ailleurs été incapable de donner des indications sur la maison où elle aurait été séquestrée pendant 24 heures, ni sur le parcours qu’elle aurait effectué au moment de son évasion jusqu’au restaurant.

«Il y a de plus en plus d’incohérences»

Le mobile des deux ravisseurs présumés reste par ailleurs mystérieux, l’adolescente n’ayant pas évoqué de violences sexuelles. Elle a, par contre, raconté avoir été frappée à coups de poing, mais rien ne prouve médicalement ses dires. «De nouveaux éléments corroborent les premiers doutes des enquêteurs. Il y a de plus en plus d’incohérences mais il faut être prudent. Elles pourraient aussi s’expliquer par l’état de la jeune femme au moment de sa première audition très brève», explique au «Parisien» une source proche de l’enquête.

En résumé, rien ne permet pour l’heure d’établir que Lisa a tout inventé, mais rien n’indique non plus que son récit est vrai. La joggeuse doit donc être une nouvelle fois entendue ce vendredi, par les enquêteurs. Cette audition pourrait s’avérer décisive, car elle sera plus poussée et plus longue que la précédente. En parallèle, des gendarmes spécialisés dans l’analyse comportementale cherchent à en savoir plus sur la personnalité de Lisa, décrite par son entourage comme une personne équilibrée, sportive et intégrée, active chez les pompiers volontaires.

(L'essentiel/joc)