Refoulée du bus car vêtue d'une «jupe trop courte»

Un incident est survenu à un arrêt de bus situé dans le XIXe arrondissement de Paris, mardi dernier. Sur Facebook, un écrivain algérien a raconté que sa fille de 29 ans s'était vu refuser l'accès au véhicule. La raison? Le chauffeur estimait que la jupe de la jeune femme était «trop courte», raconte le Huffington Post. Voici une partie du témoignage de Kamel Bencheikh, qui se décrit comme un «militant anti-islamistes». Son post, supprimé par le réseau social, commençait d'ailleurs par «Je revendique mon islamophobie».

«À 23h05 précisément, se présente le bus 60 qu'elle attendait avec son amie. Il n'y avait qu'elles deux. Le bus s'arrête et elles se présentent à la portière. Le machiniste regarde ma fille et refuse d'ouvrir la portière. Elle tambourine encore, mais rien ne se passe. Le bus démarre et s'arrête vingt mètres plus loin, au feu rouge (...) Ma fille court et se présente de l'autre côté du bus pour parler au conducteur. À la question de savoir pourquoi il n'ouvre pas la porte, le conducteur répond: «T'as qu'à bien t'habiller». L'écrivain, qui décrit le chauffeur comme un homme «maghrébin» et «islamiste» (NDLR: selon sa propre interprétation), demande des comptes à la RATP, écrit «Le Parisien».

Le chauffeur reconnaît une «faute de service»

Selon 20minutes.fr, le chauffeur a été auditionné par sa hiérarchie, et la RATP a ouvert une procédure disciplinaire contre l'employé, qui risque la révocation. Selon l'entreprise, l'homme réfute la version des faits de l'écrivain, mais reconnaît «une faute de service, notamment avec le non-respect des règles d'exploitation en ayant refusé d'ouvrir les portes à deux jeunes femmes, à une heure tardive».

La RATP précise que le chauffeur travaille depuis quatre ans pour elle et qu'il n'a «aucun antécédent» dans son dossier. Le délai ayant expiré, les vidéos de surveillance du bus ne pourront pas être utilisées. L'entreprise compte sur des témoignages, mais malgré un appel lancé sur Twitter, personne ne s'est encore manifesté.

[Appel à témoins] Si vous avez été témoin d'une scène particulière mardi 30 avril sur la ligne Bus 60 à l'arrêt Botzaris vers 23 h (Paris 19e) pouvez-vous nous contacter en DM. #RATP— Service client RATP (@ClientsRATP) 4 mai 2019

Les tentatives d'entrer en contact avec l'auteur du signalement sont, elles aussi, restées vaines. «Pour la poursuite de la procédure, il est essentiel qu'il nous livre directement son témoignage en dressant un signalement complet auprès de nos services», souligne la RATP.

La ministre des Transports et la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes ont déclaré suivre «avec la plus grande attention» le déroulement de l'enquête.

(L'essentiel/joc)