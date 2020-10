Et au milieu du chaos, le petit William, 3,7 kg

Les images des coulées de boue emportant tout sur leur passage font froid dans le dos. Les visages des habitants épuisés sont creusés. Et pourtant, dans toute cette détresse... Une petite lueur d'espoir pesant 3,7 kg: William est né lundi à 14h dans une clinique de Nice, quelques heures après que sa maman, enceinte de huit mois et demi, a été évacuée par hélicoptère de Saint-Martin-Vésubie. Le petit village de 1 400 habitants est devenu le symbole des pluies diluviennes qui ont frappé les Alpes-Maritimes en fin de semaine dernière.

Partie forcément un peu en catastrophe, la maman de William est aujourd'hui émue par la solidarité qui s'est mise en place autour d'elle. «Quand on est héliporté on peut prendre peu de choses, heureusement que les gens ont fait jouer la solidarité et qu'ils ont été formidables, parce que l'on reçoit des choses jour après jour... Et c'est super! Merci», a-t-elle indiqué à nos confrères de France 3 Alpes-Maritimes.

