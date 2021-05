Près de Paris, une agression raciste diffusée en vidéo

La scène est particulièrement choquante et a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Un individu a été filmé en train de proférer des insultes racistes à l'encontre d'un livreur Uber et de la personne qui a filmé la scène, à Cergy, en région parisienne. S'en prenant à la voisine munie de son téléphone, l'homme a multiplié les insultes racistes: «Espèce de sale noire, personne te touche même avec un bâton. Pendant 800 ans on vous a vendus comme du bétail. Je suis Algérien, on vous a vendus comme du maïs».

L'auteure de la vidéo explique que l'homme a traité le livreur «d'esclave» avant de lui asséner des coups. Des traces de sang sont visibles au sol, même si les raisons de l'agression demeurent floues pour l'instant. Une enquête a été ouverte par les autorités pour faire la lumière sur cette affaire. La Licra avait déjà décidé d'effectuer un signalement au procureur de la République.

Suite aux menaces et injures proférées hier soir à Cergy, repris sur un certain nombre de réseaux sociaux, nous ouvrons une enquête judiciaire d'initiative pour identifier l'auteur et établir les faits. — Police Nationale 95 (@PoliceNat95) May 31, 2021

Nous avons pris connaissance des images choquantes et des propos racistes liés à l'agression d'un livreur hier, dimanche, à #cergy. Notre commission juridique étudie sans attendre les éléments du dossier et agira en conséquence. pic.twitter.com/Micfr0uZCT — Licra (@_LICRA_) May 31, 2021

En attendant que la justice se penche plus en détail sur l'affaire, la tension est palpable dans le quartier concerné. L'homme qui a tenu ces propos travaille dans un restaurant de la ville, le Brasco. Plusieurs personnes se sont réunies devant l'établissement pour le retrouver, ce qui a nécessité une intervention des forces de l'ordre.

L'affaire a également pris une tournure politique et médiatique. L'extrême droite s'est empressée de communiquer sur «des tensions communautaires», tandis que la ministre chargée de la citoyenneté Marlène Schiappa a dénoncé «une agression choquante, violente et raciste».

Face à cette nouvelle agression choquante, violente et raciste d’un livreur de repas à domicile, j’ai demandé que l’on étudie la possibilité d’un article 40 pour signaler les faits au Procureur de la République.

Le racisme n’est pas une opinion! #TousUnisContreLaHaine https://t.co/h6h3s7XWup — ???????? MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) May 31, 2021

L'émission TPMP animée par Cyril Hanouna a d'ores et déjà annoncé que le gérant du restaurant concerné s'exprimera à la télévision ce soir. Une démarche critiquée sur Twitter, plusieurs internautes accusant Hanouna de «récupération».

"On vous a vendu comme du bétail"



Après avoir frappé un livreur devant un restaurant de Cergy, un homme a proféré des insultes racistes à l'encontre de la personne filmant la scène.



Ce soir, le gérant du "Brasco", menacé, sera dans #TPMP pour tout nous dire ! pic.twitter.com/qGEiAeespP — TPMP (@TPMP) May 31, 2021

