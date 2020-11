«Il voulait la remplacer, ça fait froid dans le dos»

Le procès est très attendu, tant l’affaire avait choqué l’opinion publique. En octobre 2017, Jonathann Daval. étranglait sa femme Alexia dans leur maison de Gray-la-Ville, à une cinquantaine de kilomètres de Besançon, avant d’abandonner son corps en forêt. Pendant plusieurs mois, il avait joué les veufs inconsolables, apparaissant totalement effondré lors d’une conférence de presse et à l’occasion de la marche blanche organisée pour la jeune femme. Son arrestation en janvier 2018 avait défrayé la chronique et plongé la famille d’Alexia dans une profonde sidération. À quelques jours de l’ouverture du procès, les parents de la victime se sont confiés à Franceinfo.

Trois ans après le drame, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot doivent composer avec l’absence de leur fille, le fait d’avoir été trahis par un homme qu’ils considéraient comme leur propre fils et un terrible sentiment de culpabilité. «On n’a jamais rien vu venir, c’est ce qu’on se reproche moi et mon épouse», confie le père d’Alexia. «Au fil du temps, on a découvert un personnage qu’on ne connaissait pas. On se rend compte que ce personnage a menti à tout le monde, à notre famille, à la France entière», ajoute Isabelle.

«Aveuglés» par l’amour qu’ils portaient à leur gendre, les parents d’Alexia n’ont rien décelé de suspect dans son comportement. «C’est surtout durant les trois mois qui ont suivi le drame que Jonathann nous a menés dans un bateau incroyable», estime Jean-Pierre, qui précise que leur beau-fils était avec eux tous les soirs qui ont suivi la mort d’Alexia. «Il pleurait avec nous et disait «Alexia me manque». Jonathann, il agissait comme un vrai mari éploré», se souvient-il.

Autant dire que le choc a été terrible lorsque le trentenaire a été arrêté. «Non seulement on n’y croit pas, mais on ne comprend pas ce qu’on nous dit dans le bureau du juge», raconte le papa d’Alexia. Aujourd’hui, les parents de la victime sont pris de sueurs froides en repensant au comportement de Jonathann: «Il voulait rester le fils auprès de nous, sans doute. Il voulait remplacer Alexia. Ça fait froid dans le dos. Heureusement que tout ça est fini parce que je n’ose même pas imaginer la suite», souffle Isabelle.

Faire évoluer les mentalités

Les Fouillot attendent «qu’on mette le mot coupable» à l’issue de ce procès. «Mais ça ne changera pas notre douleur. C’est nous qui avons pris le plus cher, c’est nous qui avons pris perpétuité», ajoute la maman d’Alexia, qui espère que le drame de sa fille fera évoluer les mentalités. «C’est une histoire récurrente des violences faites aux femmes où ce serait toujours la femme qui l’a cherché. (…) Une femme ne demande pas à mourir sous les coups de son compagnon. C’est quand même pas normal dans nos sociétés», conclut-elle.

(L'essentiel/joc)