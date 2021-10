Une enseignante agressée en pleine classe

Une enseignante a été agressée par un élève, vendredi dernier, au lycée professionnel de Combs-la-Ville, en Seine-et-Marne, non loin de Paris.

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on voit un lycéen vouloir quitter la classe. L'enseignante s'y oppose, mais le jeune homme s'emporte: «Wallah écarte-toi de ma rue. Eh le Coran, poussez-vous tout de suite Madame!». «Ne me touchez pas», prévient l'enseignante, qui rappelle au jeune homme qu'il est «à l'école». Malgré cela, le lycéen ouvre alors violemment la porte et projette au sol sa professeure. Un geste qui a provoqué la stupeur dans la classe.

Trois lycéens seront traduits en justice ce mercredi. Le principal mis en cause sera jugé en comparution immédiate pour violences. Il est exclu à titre conservatoire de son lycée et s'expose à de lourdes sanctions. Les deux autres, accusés d'avoir filmé et diffusé les images, seront présentés à un juge des enfants, en raison de leur minorité.

