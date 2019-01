Les terroristes de Barcelone ciblaient aussi la tour Eiffel : « Nous avons échappé à un carnage de même intensité que le Bataclan » https://t.co/6AqkMMygaF— Le Parisien (@le_Parisien) 22 janvier 2019

Le 17 août 2017, une camionnette lancée dans la foule qui déambulait sur les Ramblas, à Barcelone, faisait 15 morts et 126 blessés. Dans la soirée, un autre commando terroriste attaquait la station balnéaire de Cambrils, tuant une femme. Un an et demi après les faits, les polices espagnole et française détiennent la preuve que cette même cellule avait effectué des repérages à Paris, dans l'optique d'un nouvel attentat. Le constat de la police française fait froid dans le dos: «Nous avons échappé à un carnage de même intensité que le Bataclan», résume une source citée par Le Parisien.

La majorité des terroristes ne sont plus en vie pour confirmer cette thèse. Mais, lors de sa garde à vue, un des survivants avait déclaré que la cellule pensait attaquer des «monuments». Dans les décombres de la planque des jihadistes, à Alcanar (Espagne), les autorités ont retrouvé une carte mémoire d'appareil photo qui semble confirmer les dires de cet individu. Une cinquantaine de photos et vidéos prouvent notamment que le groupe a effectué des repérages à la tour Eiffel, cinq jours avant de frapper en Espagne. Réalisées par deux des terroristes abattus en Catalogne, ces images semblent insister sur les files d'attente des touristes et les passages protégés de la zone.

«Vous allez voir ce qui va vous arriver»

Les deux jihadistes ont fait ce déplacement express à Paris les 11 et 12 août 2017 et ont logé dans un hôtel le long du périphérique parisien. Une employée a raconté aux policiers que les deux jeunes hommes de 21 et 22 ans étaient «calmes, souriants, comme deux personnes qui viennent faire une virée à Paris». Une autre salariée a souligné pour sa part que les deux acolytes avaient l'air «pressés» et que l'un d'entre eux semblait «réticent à donner sa carte bancaire» au moment de la réservation.

Selon la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), le repérage effectué par les deux individus «laisse supposer la préparation d'une action d'envergure sur ce site». Cette hypothèse est renforcée par la découverte, dans l'ordinateur d'un jihadiste, d'un document PowerPoint contenant des informations techniques sur la tour Eiffel, comme sa hauteur, ses ascenseurs, etc. Aujourd'hui, le monument est protégé par des plots anti-voitures béliers et un mur de verre.

Dans cette même carte mémoire a été retrouvée une vidéo où l'un des protagonistes déclare: «Je jure par Allah que vous, les chrétiens, vous allez voir ce qui va vous arriver. Dieu a préparé les moudjahidines de Ripoll, si Dieu veut jusqu'à Paris.»

