Alexandre Benalla hausse le ton contre l'Elysée

Déjà empêtré dans la crise des «gilets jaunes», l'Élysée veut couper court à toute nouvelle «affaire Benalla»: la présidence a affiché sa distance avec l'ex-collaborateur d'Emmanuel Macron au sujet d'un mystérieux voyage d'affaires au Tchad, mais ce dernier a répliqué mercredi en accusant l'Élysée de lui nuire avec des «propos diffamatoires».

Que faisait M. Benalla au Tchad début décembre et pourquoi a-t-il rencontré le président Idriss Déby avant la visite d'Emmanuel Macron à N'Djamena samedi et dimanche? Les versions de l'Élysée et de M. Benalla concordent sur ce point : aucune mission officielle ou officieuse pour le chef de l'État. Dans un communiqué transmis à l'AFP mercredi matin, l'ancien chargé de mission de l'Élysée explique qu'il accompagnait «une délégation économique étrangère dans le cadre d'investissements qu'ils vont effectuer sur place», pour un projet industriel de 250 millions d'euros.

«Ça n'a rien à voir avec Emmanuel Macron»

«Ça n'a rien à voir avec Emmanuel Macron, rien à voir avec l'Élysée, rien à voir avec la présidence de la République», a assuré à l'AFP l'entourage de l'ancien collaborateur. Selon cette source, Alexandre Benalla a «donné un coup de main» à «quelqu'un qu'il connaît depuis 2012».

Il s'agissait de «grands patrons du Moyen-Orient (…) susceptibles de créer 3 000 emplois au Tchad, de construire des usines», a dit le chargé de mission à l'Express, sans en préciser les noms. Durant sa mission à N'Djamena début décembre, le jeune expert en protection des personnalités a notamment rencontré pendant deux heures le président tchadien Idriss Deby, allié clé de la France dans les opérations antijihadistes au Sahel.

(L'essentiel/afp)