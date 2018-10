Brigitte Macron: «Il faut arrêter les conneries!»

Le journaliste d'Europe 1 Frédéric Helbert a révélé vendredi une dispute qui aurait eu lieu entre le président français Emmanuel Macron et sa femme Brigitte. Il y a quelques semaines, la première dame aurait donné une «tannée» à son mari, accablé par diverses affaires et au plus bas dans les sondages.

Une source membre de la sécurité de la présidence de la République affirme avoir entendu Brigitte Macron passer, à huit clos, un savon au président: «Ça gueulait si fort derrière la porte qu'on a tout entendu». «Il faut arrêter les conneries maintenant», aurait crié la première dame, reprochant à son mari les bourdes et les déconvenues politiques à répétition au sein du gouvernement.

Sales temps pr #Macron. Selon top source, il y a qq temps, à l #Elysée le #PR a subi 1 véritable #engueulade 1 "déculottée" venues de son épouse, #BrigitteMacron! qui a tout passé en revue (#benalla etc) "Ca gueulait si fort derrière la porte qu'on a tout entendu" (membre #GSPR)— Frederic Helbert (@FredericHelbert) 3 octobre 2018

La "tannée"donnée à #lMacron par son épouse, ex-prof & mentor #BrigitteMacron. "C'était 1 huit-clos derrière la lourde porte du bureau #PR Mais ca cognait si dur"! qu'on a tout capté dit 1 officier #Secu.teneur du propos selon source "Il faut arrêter les conneries maintenant!"— Frederic Helbert (@FredericHelbert) 3 octobre 2018

(L'essentiel/lom)