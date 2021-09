Elle inhale du gaz hilarant et percute cinq piétons

Un grave accident de la route est survenu mardi soir sur les Champs-Élysées. Vers 21h, la conductrice d’une Smart qui était arrêtée à un feu rouge a démarré en trombe et foncé sur le terre-plein situé en haut de l’avenue, près de l’Arc de Triomphe. Son pied aurait glissé du frein et se serait bloqué sur l’accélérateur. La voiture s’est alors soulevée et est retombée violemment sur quatre passants, relate Le Parisien. L’un d’entre eux a même été traîné sur plusieurs mètres.

Trois des victimes ont été hospitalisées en urgence absolue, la quatrième n’a été que légèrement blessée. Selon les premiers éléments de l’enquête, l’automobiliste et sa passagère s’étaient filmées à un feu rouge en train d’utiliser des ballons remplis de protoxyde d’azote, autrement dit du gaz hilarant. Cette substance provoque des rires incontrôlés, une sensation d’ébriété ainsi que des distorsions visuelles et auditives. L’automobiliste a été placée en garde à vue.

(L'essentiel/joc)