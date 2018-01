Collision entre une voiture et un TER: deux morts

Aucun des passagers du TER, reliant Auxerre à Dijon n'a été blessé. Vers 17H40, la voiture des deux victimes, un homme et une femme âgés d'une vingtaine d'années, s'est engagée sur le passage à niveau alors que le feu clignotait signalant l'arrivée imminente d'un train. "La voiture s'est retrouvé coincée entre les deux barrières alors que la deuxième venait de s'abaisser. Le jeune homme a ensuite essayé de dégager le véhicule qui était immobilisé tandis qu'arrivait à pleine vitesse la locomotive du train", a expliqué à l'AFP la procureure de la République d'Auxerre Sophie Macquart-Moulin. Aucun des 55 passagers du TER, reliant Auxerre à Dijon n'a été blessé. Les voyageurs choqués ont été pris en charge par une cellule psychologique, a précisé la préfecture.

Quelque 100 policiers, gendarmes et pompiers sont sur place. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Le passage à niveau de Jonches est "considéré comme dangereux et avait déjà été le lieu en décembre 2010 d'une collision entre un train et un bus scolaire, qui n'avait pas fait de blessés graves", a précisé à l'AFP le préfet de l'Yonne Patrice Latron, présent sur place. Des aménagements avaient été depuis mis en place pour le sécuriser, dont une limitation à 30 km/h, l'installation de feux rouges et d'un radar automatique avant les barrières. Une étude portant sur plusieurs autres tracés de substitution est également en cours pour le supprimer définitivement, a encore détaillé la préfecture.

(L'essentiel/AFP)