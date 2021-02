Combien Daval devra-​​t-​​il «payer» pour son crime?

«Justifiées» pour les parties civiles, «disproportionnées» pour la défense: la justice est saisie lundi, à Vesoul, de la question des indemnités réclamées par la famille d'Alexia à Jonathann Daval, condamné fin novembre, à 25 ans de réclusion pour le meurtre de son épouse.

Trois mois après le volet pénal de cette affaire ultra-médiatisée, l'audience civile de ce dossier se tiendra à 14h devant la cour d'assises de la Haute-Saône, a indiqué à l'AFP le parquet de Vesoul. La décision sera très vraisemblablement mise en délibéré et rendue «dans plusieurs mois», selon Me Ornella Spatafora, l'une des conseils de Jonathann Daval. L'informaticien de 36 ans a été condamné le 21 novembre à 25 ans de réclusion pour le meurtre de son épouse Alexia en 2017 à Gray-la-Ville (Haute-Saône), au terme d'une semaine de débats intenses.

Énorme préjudice

Il avait alors été décidé de repousser l'audience civile qui se tient généralement dans la foulée du verdict pour trancher la question de l'indemnisation financière versée par le condamné à la victime ou à ses proches. Mais fin décembre, les sommes réclamées par la famille d'Alexia, qui s'élèvent à plusieurs centaines de milliers d'euros, ont filtré dans la presse et suscité la polémique.

Les parents d'Alexia, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, réclament notamment 360 000 euros pour préjudices d'affection et économique, tandis que Stéphanie et Grégory Gay, la sœur et le beau-frère d'Alexia, demandent 230 000 euros pour eux et leurs deux enfants, a indiqué à l'AFP une source proche du dossier. Selon cette source, des oncles et tantes d'Alexia réclament également plusieurs dizaines de milliers d'euros eu total.

«Ces sommes sont bien au-delà de la jurisprudence actuelle», a relevé Me Spatafora. En décembre, Me Randall Schwerdorffer, l'autre avocat de M. Daval, avait jugé ces chiffres «disproportionnés», «entre trois et quatre fois plus» élevés que les «barèmes moyens» dans ces dossiers.

(L'essentiel/afp)