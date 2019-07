Deux morts dans un règlement de compte

Deux hommes ont été tués par balle dans la nuit de lundi à mardi dans la cité du Clos Saint-Lazare à Stains (Seine-Saint-Denis) dans «ce qui semble être un règlement de compte», a déclaré à l'AFP, une source proche du dossier. Peu avant minuit, «deux individus sur un deux-roues» ont tiré plusieurs rafales sur une voiture en stationnement et sur l'entrée d'un hall d'immeuble de ce quartier «connu pour son trafic de stupéfiants», a détaillé la source, confirmant une information du Parisien.

Un troisième homme a été blessé à la jambe, mais ses jours ne sont pas en danger. «Toutes les pistes sont envisagées mais cela semble être un règlement de compte», selon cette source.

Scooter carbonisé

L'enquête ouverte notamment pour meurtre en bande organisée est confiée à la brigade criminelle, a indiqué le parquet de Bobigny, précisant qu'aucune interpellation n'avait eu lieu à ce stade. Des étuis de calibre 7,62 mm, «plutôt de type Kalachnikov», ont été retrouvés sur les lieux, et un scooter a été découvert «carbonisé à quelques centaines de mètres», a ajouté la source proche.

Les victimes, toutes originaires du quartier, ont entre 24 et 27 ans, selon la source proche et le parquet. L'un des tués et le blessé sont frères, a précisé la source proche. Selon des données de la police nationale, 77 règlements de compte ont été enregistrés en 2018 sur toute la France, pour 106 victimes dénombrées. Parmi elles, 54 sont décédées. Une grande majorité est liée au trafic de stupéfiants.

(L'essentiel/afp)