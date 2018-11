Accident de Jenifer: du sursis pour les chauffeurs

Pour la première fois, Jenifer raconte l’accident de la route qui l’a traumatisée et qui a coûté la vie à deux personnes.Toujours sous le choc, elle a, aujourd’hui, retrouvé le courage de remonter sur scène. @JeniferOfficielUn portrait à retrouver dimanche à 19h30 sur @TF1 pic.twitter.com/khY2LVb9KR— Sept à Huit (@7a8) 4 octobre 2018

Le 6 mars 2017, vers 2h, le minibus de la chanteuse française Jenifer, qui revenait à Paris d'un concert à Bruxelles, avait percuté une voiture qui circulait pneu crevé à très faible allure sur l'autoroute. Le conducteur de la voiture a été condamné à une peine de six mois de prison avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve pendant 18 mois, a indiqué le parquet de Senlis.

Quant au conducteur du minibus, il a été condamné à trois mois de prison avec sursis. Le 19 septembre, le parquet avait requis «huit à dix mois de sursis et mise à l'épreuve» contre le conducteur de la voiture et «deux à trois mois avec sursis» pour le chauffeur du minibus. «J'ai considéré que l'un des véhicules aurait dû s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence pour se mettre à l'abri et ne pas constituer un obstacle à la marche normale des autres véhicules. L'autre aurait dû voir ce véhicule qui était avec les warnings et qui était visible», avait déclaré Jean-Baptiste Bladier, le procureur de Senlis.

La chanteuse, âgée de 34 ans au moment des faits et qui avait été légèrement blessée, ne s'est pas constituée partie civile. Parmi les deux personnes décédées figure Youcef Touati, ancien joueur de football de Ligue 2, qui avait joué notamment au Red Star et à Dijon. Il était mort à 27 ans, dix jours après la collision.

(L'essentiel/afp)