Ce gendarme a sauvé 17 personnes de la mort

Les secouristes s’activent toujours pour tenter de retrouver les disparus après des intempéries meurtrières qui ont ravagé vendredi la région montagneuse au-dessus de Nice. Ce soir-là, un commandant de gendarmerie a sauvé la vie de dix-sept personnes en très fâcheuse posture.

Accompagné d’une policière et d’un agent du service des routes, l’adjudant David Garcia est venu au secours du groupe, pris au piège par les pluies torrentielles. «La situation était assez catastrophique puisque ces personnes étaient bloquées dans une vague de boue», explique le gendarme à BFM TV. En catastrophe, David Garcia et ses acolytes ont dû porter des enfants et des femmes qui n’arrivaient pas à passer.

«La route s’est effondrée derrière nous»

À quelques minutes près, c’était le drame: «Une fois la dernière personne passée, la route s’est effondrée derrière nous. Ils ont échappé, à quelques minutes près, à une mort certaine», assure le gendarme. La route s’étant écroulée devant et derrière lui, le groupe n’a eu d’autre choix que de se réfugier dans une cabane du coin. «On n’était pas très sereins à cause des chutes d’arbres, de rochers et des carcasses de voitures qui tapaient l’endroit où nous nous trouvions», témoigne David Garcia.

Le lendemain matin, les rescapés ont pu quitter leur refuge et regagner Tende en passant par les chemins de montagne. Quelques heures avant ce sauvetage miraculeux, l’adjudant avait reçu un objet en pleine tête en déblayant une route balayée par la tempête. Il avait dû se faire poser sept points de suture avant de retourner au travail et de sauver des vies.

(L'essentiel/joc)