Assaut en cours contre un détenu mosellan radicalisé

Une intervention du RAID était en cours mardi en fin de journée pour tenter de maîtriser un détenu radicalisé, originaire de Saint-Avold (Moselle), qui a poignardé deux surveillants dans la matinée, les blessant grièvement avant de se retrancher avec sa compagne au sein de l'unité familiale de la prison ultra sécurisée d'Alençon/Condé-sur-Sarthe. «Le caractère terroriste de cette attaque ne fait aucun doute», a déclaré la ministre de la Justice Nicole Belloubet, au cours d'un point presse en début d'après-midi.

Le parquet antiterroriste de Paris s'est immédiatement saisi du dossier et les équipes régionales d'intervention et de sécurité (Eris) de Rennes et le RAID, unité d'élite de la police nationale, avaient été dépêchés au centre pénitentiaire. Une intervention du RAID était en cours en fin d'après-midi, a confirmé une source proche du dossier après que plusieurs détonations ont été entendues sur place par des journalistes de l'AFP. Le procureur de la République de Paris Rémy Heitz, dont dépend le parquet antiterroriste, est présent sur place. Les faits se sont déroulés mardi, vers 9h45, quand le détenu a attaqué les deux surveillants avec un couteau en céramique, selon l'administration pénitentiaire.

Considéré comme «radicalisé en prison»

Les surveillants ont été grièvement blessés au visage et au thorax, selon une source policière. Âgés d'une trentaine d'années, ils ont été hospitalisés mais leurs jours ne sont pas en danger, a précisé Alassanne Sall, délégué FO de la prison, ajoutant que le détenu avait dit «Allah Akbar» en agressant les surveillants. D'après Philippe Devique (Ufap), l'un des surveillants, blessé au thorax, «est sorti du bloc opératoire et est maintenant en convalescence, sous le choc à la fois de l'opération et de l'agression sauvage». Quant au deuxième, «il est assez gravement blessé au visage et psychologiquement très perturbé».

Détenu de droit commun, Michaël Chiolo, 27 ans, qui purge une peine de 30 ans, est considéré comme «radicalisé en prison», selon une source policière. Il n'était cependant pas détenu dans le quartier pour radicalisés ouvert en septembre, d'après FO. «Je crois savoir que c'est un individu qui était fiché», a précisé la ministre de la Justice. Selon des sources syndicales pénitentiaires, le détenu aurait dit avoir une ceinture d'explosifs, ce qui n'a été confirmé ni par les sources policières ni par l'administration pénitentiaire.

(L'essentiel/afp)